Доцент Сорокина предложила не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию | 360°

Интересное 12 сентября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Доцент Сорокина предложила не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

Читать 360tv в

При выходе на пенсию работнику не стоит подписывать срочный трудовой договор. Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, чем может обернуться такое соглашение. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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По словам специалиста, работодатель должен заплатить пенсионеру выходное пособие в том случае, если тот пошел под сокращение. Однако недобросовестные начальники иногда заключают срочный трудовой договор, а затем отказываются его продлевать. Таким образом они освобождают себя от необходимости выплачивать средства.

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