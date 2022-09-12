Доцент Сорокина предложила не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию | 360°

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Доцент Сорокина предложила не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

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При выходе на пенсию работнику не стоит подписывать срочный трудовой договор. Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, чем может обернуться такое соглашение. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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По словам специалиста, работодатель должен заплатить пенсионеру выходное пособие в том случае, если тот пошел под сокращение. Однако недобросовестные начальники иногда заключают срочный трудовой договор, а затем отказываются его продлевать. Таким образом они освобождают себя от необходимости выплачивать средства.

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