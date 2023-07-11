Интересное 11 июля 2023, 17:37 Доцент Гарвардской школы бизнеса Чоудхури: гибридный формат работы позволяет работодателям привлекать новых сотрудников

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Гибридный формат работы позволяет американским работодателям удерживать сотрудников и привлекать новых специалистов. Об этом рассказал доцент Гарвардской школы бизнеса Притвирадж (Радж) Чоудхури, сообщил «Ридус».

По словам эксперта, удаленным работникам не требуется офисное помещение, что выгодно компаниям. При этом многие отмечают, что сотрудники в онлайне менее продуктивны. Эта проблема решается именно гибридным форматом, когда человек часть времени традиционно проводит в офисе, а остальные дни работает удаленно.

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Чоудхури отметил, что в будущем такая модель хорошо приживется и станет равновесной традиционному формату.