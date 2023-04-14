Интересное 14 апреля 2023, 19:11 Доцент Бундин рассказал об особенностях использования искусственного интеллекта Доцент Бундин заявил, что работу искусственного интеллекта необходимо регулировать

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Работу искусственного интеллекта очень важно регулировать. Стоит определить сферы, в которых его использование будет особенно выгодным. Такой информацией поделился доцент кафедры административного и финансового права Университета имени Лобачевского Михаил Бундин. Об этом сообщило РАПСИ.

По словам специалиста, в сфере государственного управления или обработки персональных данный нейросети стоит применять с большой острожностью. Бундин подчеркнул, что такие направления требуют высокой квалификации, написал «Взгляд».

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«Я бы сказал, что нам сейчас нужен не какой-то один такой вид цифрового юриста, а цифровые юристы, профессионалы с совершенно разными компетенциями. Кто-то там по криптовалюте, по цифровым финансовым рынкам, кто-то по персональным данным», — отметил доцент.