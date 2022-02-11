Доступ к порносайтам в Британии можно будет получить только по паспорту

Правительство Великобритании приняло решение ограничить несовершеннолетним доступ к порноресурсам. Теперь зайти на подобные сайты можно будет только по паспорту, водительским правам или банковской карте. Об этом сообщил Daily Storm.

«Родители должны быть спокойны, что их ребенок защищен от просмотра нежелательных вещей в интернете», — заявил член парламента Великобритании Крис Филп.

При этом подобный запрет будет распространяться и на некоторые социальные сети. Если же администрация сайта примет решение не проверят возраст пользователей, она получит штраф в размере десяти % от глобального оборота. Также отказ может грозить полной блокировкой портала.