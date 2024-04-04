Эксклюзив 04 апреля 2024, 23:10 «Достаточно 150 граммов». Россиянам рассказали, как есть хлеб и не толстеть Эксперт Роскачества Завьялова: хлеб нужно есть для правильной работы мозга Wesual Click / Unsplash

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На российских прилавках стало больше хлеба для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Как правило, в таких изделиях содержится больше пищевых волокон. Несмотря на это, организм должен получать клетчатку и из других продуктов. В чем польза цельнозернового хлеба — разбиралась ведущая проекта «Внимание! Еда!» Юлия Минаковская.

Мультизерновым принято называть хлеб, в состав которого входят минимум три вида зерна. Цельнозерновой — состоящий не менее чем из двух его видов. Несмотря на неоспоримую пользу таких хлебов, употреблять их нужно с осторожностью.

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По словам эксперта Роскачества Натальи Завьяловой, занятым физическим трудом россиянам можно есть до 300-350 граммов хлеба в день. Тем, кто занят умственным трудом, следует пересмотреть рацион.

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 граммов хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть», — объяснила она.

По ее словам, в рационе человека обязательно должен быть хлеб. Сложные углеводы необходимы для хороших нейронных связей и стабильной работы мозга.

«Полностью исключать хлеб из рациона тоже не рекомендуется. Просто рацион должен быть сбалансированным», — уточнила Завьялова.

Тем, кто хочет похудеть, посоветовали завтракать омлетом с авокадо. Эндокринолог Диляра Лебедева объяснила, что обилие жиров в этом блюде обеспечит отток желчи — это в свою очередь обеспечит чувство сытости минимум на шесть часов.