Дорожные службы Ноябрьска ликвидируют опасные ямы на нескольких улицах города

На дорогах Ноябрьска в Ямало-Ненецком автномном округе после таяния снега появились ямы. «Севердорстрой» организовал ремонтные работы. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Смесь холодного асфальта залили в ямы на улице Цоя и на перекрестке улиц Изыскателей и 40 лет Победы. Также сотрудники дорожных служб занимаются устранением пробоин на Озерной улице.

В отделе транспорта сообщили, что полноценный сезон ямочных работ начнется позднее. Специалисты дадут оценку состоянию дорог уже на грядущей неделе, после чего власти составят список необходимых процедур.