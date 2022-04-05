Дорожные службы начали активную работу в Амурской области перед паводками

Уже скоро в Амурской области начнутся весенние паводки. В связи с этим дорожные службы начали активную работу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что специалисты на данный момент занимаются очисткой русел рек и водопропускных сооружений. Они избавляются от снега, льда и других предметов, чтобы избежать подтопление дорог и мостов.

«Для участков трасс, попадающих в зону подтопления, специалисты минтранса разработали схемы объездных путей на случай проведения аварийных работ. Мобильные бригады будут дежурить круглосуточно. Транспортное сообщение в период весеннего паводка — на особом контроле», — рассказал он.