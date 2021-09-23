Дорожные работы на Ямале завершат в ближайшее время

Дорожные работы в ЯНАО подходят к концу. В ходе ремонта было улучшено 300 километров региональных трасс. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Примерно километр дороги заменили на подъезде к Аксарке. Дорожники очистили пропускные трубы, укрепили откосы, установили новые ограждения. Кроме того, к концу подошел ремонт объезда Салехарда. Там ремонтники привели в порядок 1,087 километра дорог.

На данный момент работы продолжаются на дороге между Салехардом и Аксаркой, к концу сезона их планируют завершить. На дороге Лабытнанги - Харп ликвидируют трещину. Вместо старого асфальта там заложат щебеночное основание, затем щебеночно-мастичный асфальтобетон.