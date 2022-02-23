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    23 февраля 2022, 01:09

    Дорогу от Гатчины до Павловска приведут в порядок в Ленобласти

    Арина Бобкова

    Ремонт дороги на 17 километре Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска проведут в Ленобласти. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на online47.

    Там планируют уложить новый асфальт. Реконструкцию планируют осуществить в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

    «В процессе ремонта будет полностью заменен асфальт, укреплены обочины и поставлены новые дорожные знаки», — сказано в сообщении.

    Данный этап строительных работ является вторым. Ранее строители провели ремонт на девятикилометровом участке от Виллозей до Вайялово.