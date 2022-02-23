Дорогу от Гатчины до Павловска приведут в порядок в Ленобласти

Ремонт дороги на 17 километре Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска проведут в Ленобласти. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на online47.

Там планируют уложить новый асфальт. Реконструкцию планируют осуществить в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

«В процессе ремонта будет полностью заменен асфальт, укреплены обочины и поставлены новые дорожные знаки», — сказано в сообщении.

Данный этап строительных работ является вторым. Ранее строители провели ремонт на девятикилометровом участке от Виллозей до Вайялово.