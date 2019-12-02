Дорога в сон: что нужно знать о хорошем отдыхе

Рассказываем главное обо сне: опасен ли храп, почему мы разговариваем во сне, что такое синдром беспокойных ног и сколько нужно бодрствовать, чтобы умереть.

Что такое сон?

До сих пор не получено достаточно знаний, почему те процессы, которые происходят во время сна, не могут происходить во время бодрствования. Но за последние годы появилась все-таки одна из теорий, которая объясняет, почему состояние сна необходимо человеку и вообще любому организму. В период бодрствования проходит обработка информации преимущественно от внешних источников — мы что-то видим, слышим, чувствуем и так далее. А во время сна необходима работа мозга, который безусловно представляет собой определенный суперкомпьютер, обрабатывающий информацию со стороны внутренних органов.

Эксперименты на щенках

Первые эксперименты проводила наша соотечественница Мария Манасеина в конце века. Ее работы считаются фундаментальными для сомнологии — науки о сне. Она начала с простого эксперимента — просто лишала сна щенков, и потом наблюдала, что с ними происходит. Благодаря этим экспериментам мы знаем, что в большинстве случаев от пяти до семи дней большинство людей просто погибло бы без сна.

Сколько нужно спать

Продолжительность сна у человечества сокращается. За последние 100 лет она упала с восьми до шести часов. По сути, сокращение сна появилось с момента появления искусственного освещения, когда человек мог чем-то заниматься, когда уже солнце заходило.

Уже доказано, что продолжительность сна во многом определяет здоровье человека и продолжительность его жизни. Новорожденный спит 16 часов, школьники — 10-11 часов, а у взрослого человека от 18 до 60 лет средняя продолжительность в норме от семи до восьми часов, но может быть и индивидуальная норма.

Самое интересное, что при увеличении сна продолжительность жизни сокращается в большей степени, чем при недосыпании.

Пол не имеет большого значения, хотя качество сна отличается. У женщины более качественный и более глубокий сон. Он сохраняется более длительное время — в смысле возраста. Это связано с генетическими особенностями, с гормональным фоном, с тем, что у мужчин, у них очень часто имеются дыхательные нарушения во время сна, которые фрагментируют сон, уменьшают глубокий качественный сон.

Храп

Храп — это звуковой феномен. Храп наблюдается практически у любого человека вне зависимости от возраста, пола, веса. Но у кого-то это может быть две минуты за весь сон, а у кого-то это с момента засыпания до момента пробуждения. Чем громче храп, чем он более прерывистый, с остановками дыхания, тем он больше влияет на здоровье человека. А если это легкое похрапывание, равномерное, без пауз, то это обычный феномен. Например, у человека нос заложило, он простудился и немножко захрапел.

Действительно, это проблема больше мужская, если мы говорим о среднем возрасте. В семь-восемь раз чаще храп и остановки дыхания наблюдаются у мужчин. И связано это с многими факторами, а один из которых — наличие ожирения в области живота и верхней половины тела. У женщин это обычно таз и бедра. Но это один из многих факторов. Плюс образ жизни человека, плюс гормональный фон и так далее. Но когда наступает период менопауз у женщин, то они быстро добирают и в процентном отношении практически сравниваются с мужчинами.

Разговоры во сне

Существует международная классификация нарушения сна. Там описано более 80 видов нарушения сна. Сноговорение относится к вариантам нормы. Чаще всего это вариант нормы, иногда это проявление неврологических заболеваний. Наличие сноговорения говорит о том, что головной мозг во время сна не спит весь целиком.

Та часть головного мозга, которая отвечает за речь, не спит, и, соответственно, человек говорит. Если та часть головного мозга, которая отвечает за движение, бодрствует, то у человека наблюдается лунатизм, сомнамбулизм, снохождение.

Почему мы двигаем ногами во сне?

Это говорит о частой фрагментации сна. По сути это может быть аналог снохождения. Но есть еще масса состояний двигательного расстройство во время сна, например синдром беспокойных ног — синдром периодического движения ног, когда действительно наблюдается двигательная активность и связано это не с проблемой с ногами, а зачастую пациент ищет медицинскую помощь у хирургов сосудистых. И чаще всего это сон некачественный. Несмотря на то что человек глубоко спит. Все равно сон прерывается, потому что двигательная активность во время сна сам процесс нарушает.

Можно ли спать со светом или под включенный телевизор?

Если человек привык засыпать под работающий телевизор, то у него быстро формируется стойкая ассоциация, и при отсутствии включенного телевизора он может не заснуть. Этого не рекомендуют делать, особенно детям. В пожилом возрасте иногда как альтернатива использованию снотворных препаратов может действовать прослушивание каких-то монотонных телевизионных, радиопередач. Это человека может успокаивать.

Та же ситуация со светом. Конечно, в комнате не должен присутствовать яркий свет. Это будет влиять на качество сна. Но наличие какого-то ночника для некоторых людей немного снимает тревогу.

Сновидения и их значение

Большинство людей спят, просыпаются и вспоминают сновидение. Но некоторые люди (иногда эта цифра доходит до 30%) могут осознавать себя как «я» именно во время сна. То есть им снится сновидение, и они даже могут этим сновидением управлять. У них включено сознание. Это говорит о том, что во время сна сознание у человека не выключено.

Если мы возьмем 10 сонников и внимательно прочитаем об одном и том же предмете или событии, то зачастую они будут интерпретироваться по-разному. Это говорит о том, что нет однозначной интерпретации одного и того же сновидения. У каждого человека символика своя. Кому-то приснилась белая лошадь, потому что он работает конюхом, а кто-то прочитал сказку, посмотрел фильм или ассоциирует лошадь с каким-то другим предметом. Поэтому по сюжетам сложно интерпретировать сновидение и расшифровывать его. Но многие сновидения связаны с состоянием человека в момент сна: больным с остановками дыхания, когда возникает удушье, часто снится, что они проваливаются в прорубь, вязнут где-то задыхаются.

Очень многие процессы, которые происходят во время сна, как бы вклиниваются в сновидение и меняют его сюжет.

С другой стороны, во время сна происходит трансформация. Если человеку снятся чудовища, посещение других планет, то это не означает, что в этот момент его душа улетела на другую планету, а просто произошла трансформация той полученной информации, которую человек видел, слышал и так далее. Потому что если человек увидел во время сна то, что он никогда не видел, то он не сможет это вербализировать, объяснить.

Дело в том, что нет научных методов оценки сновидения. Сон можно оценивать, проводя различные исследования. А вот сновидение нельзя записать на видео. Его интерпретируют со слов человека. Если сон пересказывает ребенок, то он может фантазировать, преувеличивать. Также и со взрослыми. Поэтому отсутствие объективной оценки сновидения не позволяет интерпретировать его.

Все ли видят сны?

Практически все вне зависимости от возраста видят сны, но часть людей их запоминает. Особенно если это яркое, эмоционально окрашенное сновидение. Тем более если это кошмарное сновидение было, человек просыпается в ужасе и в поту. Чем менее эмоционально насыщенное сновидение, тем оно хуже запоминается. Хотя есть патологические состояния, после инсульта, например, то у человека полностью отсутствуют сновидения с его слов.