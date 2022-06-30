Домохозяйка из Китая более 10 лет выдумывала истории про Россию для «Википедии»

Китайская домохозяйка более 10 лет писала статьи в «Википедию» КНР, выдумывая исторические факты о династии Цин и России. Изобретательная китаянка успела написать более 200 материалов и внести правки в сотни других статей. Об этом сообщило издание Sixth Tone.

Подлог обнаружил писатель-фантаст Ифань, который обратился к «Википедии» в поисках вдохновляющей истории для романа. Он наткнулся на статью о большом серебряном руднике Кашен, первоначально открытым Тверским княжеством в XII–XV веках. Проведя исследование, Ифань выяснил, что такого рудника не существовало, а статья фальшивая.

«Википедия» провела исследование и раскрыла четыре подставных аккаунта китаянки, с которых она публиковала материалы об истории России и династии Цин. Женщина настолько виртуозно вплетала фантазию в реальные факты, что долгие годы никто не замечал подлога. Согласно официальному заявлению, по состоянию на 17 июня большинство вымышленных исторических записей, созданных китаянкой в «Википедии», были удалены.