Интересное 20 июня 2023, 14:28 Домашнюю обезьяну, которая пропала в Сибири, нашли спустя неделю в чужом огороде

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В Ангарске местные жители нашли обезьяну по кличке Мартин, которая сбежала от хозяев и гуляла по чужим огородам на протяжении недели. Об этом написал kp.ru.

Как рассказала хозяйка питомца, обезьяна сбежала во время отдыха на речке, когда услышала звук моторной лодки.

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«Он испугался, отстегнул карабин и бросился в сторону леса. Мы даже опомниться не успели, а его след простыл!» — добавила женщина.

Местный житель позвонил хозяйке и сообщил, что поймал Мартина около садоводства, расположенного на расстоянии четырех-пяти автобусных остановок от места, где он потерялся. Мужчина увидел по камерам наблюдения, что по его огородам бегает мартышка, и сразу же бросился за ней. Он поймал ее за хвост и посадил в гараж, пока хозяева не приехали за питомцем.