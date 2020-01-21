Дома в Италии выставили на продажу за один евро

Таким способом местные власти хотят привлечь в городок побольше новых людей.

Условия приобретения недвижимости подразумевают, что новые владельцы обязаны отремонтировать ее. Но в отличие от городов, которые проводили подобные акции, руководство коммуны не определило точные сроки или суммы ремонта.

По данным сайта «Lenta.ru», дома расположены очень близко друг от друга, некоторые из них даже объединены общим входом. Поэтому власти городка утверждают, что это отличный вариант для компаний друзей и больших семей.

Заммэра города Франческо Тарталья сообщила, что у новых владельцев не возникнет проблем с бывшими собственниками или иными третьими лицами. Местные жители приветливы и дружелюбны. «Новичков здесь балуют и заботятся о них. Мы хотим, чтобы это место снова засияло», — рассказала чиновница.

Это не первый подобный прецедент в Италии, опустевшие города нередко прибегают к подобным предложениям для привлечения новых жителей.