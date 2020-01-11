Дома, где жили Ленин, Горький и Чернышевский, отреставрируют в Санкт-Петербурге

Реставрационные работы в домах, где на данный момент проживают люди, проведут в рамках программу «Наследие». Она стала часть государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге».

Полный список адресов, где проведут ряд мероприятий по сохранению, опубликовало издание «Новости Центрального района».

В список попали здания, где жили Чернышевский, Ленин, Горький, Балакирев и прочие известные личности.