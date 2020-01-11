11 января 2020, 00:49
Дома, где жили Ленин, Горький и Чернышевский, отреставрируют в Санкт-Петербурге
Администрация Санкт-Петербурга включила в программу реставрации 129 домов Центрального района, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Реставрационные работы в домах, где на данный момент проживают люди, проведут в рамках программу «Наследие». Она стала часть государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге».
Полный список адресов, где проведут ряд мероприятий по сохранению, опубликовало издание «Новости Центрального района».
В список попали здания, где жили Чернышевский, Ленин, Горький, Балакирев и прочие известные личности.