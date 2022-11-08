Дом Зингера реконструировали в Петербурге | 360°

Интересное 08 ноября 2022, 05:11 Дом Зингера реконструировали в Петербурге

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Ремонт в Доме книги Санкт-Петербурга подходит к концу. Здание откроют для посетителей 12 ноября. Об этом сообщил ОТР.

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Специалисты обновили венецианскую штукатурку. Кроме того, в порядок привели витражный потолок, а также заменили часть напольной плитки и оконные стекла. Строители постарались максимально сохранить стилистику Дома Зингера. В здании планируют установить эксклюзивную мебель, сделанную из дерева и латуни, а также новое торговое оборудование.