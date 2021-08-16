Дом за десять рублей пропадут в Перми

Дом за 10 рублей продается в селе Сепыч Верещагинского района (Пермский край). Такое предложение появилось на портале «Авито». Об этом сообщило URA.ru.

«Дом 34,8 квадратных метра на участке 17,8 сотки, стоимость 10 рублей», — сказано на странице «Авито» с продажей дома.

Продавец не уточнил причины продажи и столь низкой стоимости участка.

На участке расположен одноэтажный дом из бруса с двумя комнатами, дровяник, большой сарай и забор. Недвижимость оснащена водой и светом. В нем также установлена печка для отопления. Рядом с домом расположена асфальтированная дорога, а на участке растут кусты с ягодами. Неподалеку от дома расположены лес, пруд, магазин, детсад, школа и больница.