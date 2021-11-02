Дом культуры отремонтировали в селе Башмаковского района

Ремонт дома культуры подошел к концу в селе Соседка Башмаковского района Пензенской области. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Отремонтировали дом в рамках национального проекта «Культура». На строительные работы было направлено 8,5 миллиона рублей. В здании привели в порядок кровлю, карнизы, парапеты, тамбуры, заменили окна и двери. Кроме того, строители произвели отделку стен, заменили кирпичную кладку, отремонтировали сети и так далее. Из федерального бюджета на строительство направили 7,8 миллиона рублей. 681,75 тысяч рублей выделили из областной казны.