Интересное 23 марта 2023, 19:09 Дом культуры и молодежный центр откроют в Губкинском после реконструкции

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Дом культуры «Олимп» и молодежный центр «Современник» откроют в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа после капитального ремонта. Такой информацией поделился глава города Андрей Гаранин. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на социальные сети градоначальника.

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Гаранин подчеркнул, что работы планируют завершить в ближайшие месяцы. Поддержку оказывает администрация округа. В ближайшее время специалисты приступят к чистовой отделке. Сейчас для зданий закупают необходимое оборудование и мебель.