Стало известно, сколько стоит дом из «Симпсонов»

Риелторы из США назвали стоимость дома из мультсериала «Симпсоны», если бы постройка существовала в реальной жизни. По их мнению, стоимость дома составляет 450 тысяч долларов (32,17 миллиона рублей). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американское риелторское агентство Garretts Real Estate Group.

Специалисты сравнили дом из мультсериала с похожими постройками, которые недавно купили в Спрингфилде (штат Орегон). В этом же городе проживала и семья Симпсонов. Кроме того, риэлторы высказались и о детальном плане самого дома.

«Красивый двухэтажный дом с подвалом. Через арочную входную дверь проход в фойе. Слева находится уютная гостиная с эркером, а справа — столовая. В задней части дома находится просторная комната и кухня. На втором этаже есть четыре спальни», — заявили в ведомстве.

Эксперты также обратили внимание на спальную с красивой ванной комнатой и дополнительную ванную на верхнем этаже. Вокруг дома же располагается деревянный забор из штакетника и низкая живая изгородь из самшита.