Интересное 18 ноября 2022, 23:09 «Дом Дракона» назвали самым популярным сериалом сентября и октября в России «Кинопоиск»: самые популярные сериалы октября — «Дом Дракона», «Рик и Морти» и «Ветреный» Кинопоиск

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Исследователи «Кинопоиска» выяснили, какие сериалы россияне смотрят чаще всего. В октябре самыми популярными оказались «Дом Дракона» от HBO, турецкая мелодрама «Ветреный» и мультипликационные приключения «Рик и Морти».

По данным компании, чаще всего первые места чаще занимают иностранные сериалы. В топ-20 сентября и октября российских и зарубежных картин оказалось поровну.

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Самыми популярными в сентябре стали «Дом Дракона», «Реальные пацаны» и «Жизнь по вызову». Мультсериал «Рик и Морти» был на четвертой строчке предпочтений россиян. В октябре ситуация чуть изменилась. На вершине топа оказался турецкий «Ветреный» — он чуть потеснил «Дом Дракона», а на третьем месте оказались приключения Рика и Морти.

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«Кинопоиск» отметил, что россияне стали чаще смотреть турецкие сериалы. Кроме уже озвученного «Ветреного» пользователи Сети обратили внимание на такие картины как «Постучись в мою дверь», «Великолепный век» и «Основание: Осман».

Голливудский режиссер Квентин Тарантино анонсировал съемки сериала. Работу над картиной, состоящей из восьми эпизодов, начнут в 2023 году.