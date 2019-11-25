Долгожительница из Ярославля рассказала, что помогло ей дожить до 110 лет

Ярославская долгожительница в свои 110 лет полна энергии, остается в курсе последних новостей и, по словам внучки Юлии Орловой, «в прекрасном уме».

Всю свою жизнь Клавдия Михайловна работала на швейной фабрике. На ее век выпали Октябрьская революция, Великая отечественная война и другие потрясения, однако женщина никогда не теряла присутствия духа. Муж в годы войны ушел на фронт, а она осталась одна с маленьким ребенком. Тогда вещи ей пришлось менять на еду, чтобы прокормить младенца.

Муж Клавдии Михайловны погиб при несчастном случае на производстве в 1954 году. Вдова с тремя детьми даже и не думала о новом спутнике жизни.

«Она нас подымала. Отец умер рано, я был еще маленький, в третьем классе учился», — рассказал ее сын Евгений Гадючкин.

Трое детей, шестеро внуков, восемь правнуков и три праправнука — такая большая семья у ярославской долгожительницы сейчас.

Клавдия Гадючкина откровенно призналась, что никогда не занималась спортом и не сидела на диетах, при этом здоровье у женщины отменное: она лишь перенесла пару операций на глазах.

«В чем секрет? Я думаю, что надо быть чутким к людям, надо быть доброй и, если обидели, прощать надо всем. Вот тогда человек будет жить», — объяснила Клавдия Михайловна то, как ей удалось дожить до такого поразительного возраста.