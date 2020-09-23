Долгожитель поставил рекорд, прыгнув с 200-метровой высоты

«На сегодняшний день это рекордный возраст на Bungy 207. Борис Михайлович 17 сентября совершил свой девятый прыжок на одном из самых высоких банджи мира», — говорится в публикации Instаgrаm.

Отмечается, что мужчина каждый раз стремится установить новый рекорд. Пользователи социальной сети восхитились смелостью пенсионера: «Борис настоящий мужик, побольше бы таких», «Это нереально круто!!!». Некоторые отметили, что хотят быть похожими на героя ролика в его возрасте.