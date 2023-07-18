Интересное 18 июля 2023, 16:38 Доктор Нельсон рассказал, как поднять уровень энергии во время беременности

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Многие беременные женщины сталкиваются с усталостью и недостатком энергии. Доктор Дэвид Б. Нельсон из медицинского центра UT Southwestern Medical Center (США) рассказал женщинам, как повысить силы без употребления кофеина. Об этом сообщил «Ридус».

По словам медика, помочь должны регулярные физические нагрузки и здоровый рацион. Также не стоит забывать пить воду. Наладить режим сна. Ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время. Днем можно немного вздремнуть.