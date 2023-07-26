26 июля 2023, 16:41
Доктор Лысогорова рассказала, чем опасно усиление солнечной активности
Доктор Лысогорова заявила, что магнитные бури могут вызывать бессонницу
Повышение солнечной активности может быть опасно для состояния здоровья человека. Такой информацией поделилась эксперт фарм-медсообщества, доктор Тата Лысогорова. Об этом сообщило интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, многие люди подвержен влиянию магнитных бурь. У некоторых зависимость проявляется в виде головной боли. При этом общее состояние здоровья ухудшается «на 70%».
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Некоторые могут сталкиваться со скачками артериального давления. Также в такие периоды учащаются случаи инфарктов и инсультов, написал сайт kp.ru.
«Магнитные бури способствуют бессоннице. Кто-то плохо спит за один-два дня до бури, кто-то во время бури, кто-то после нее», — отметила врач.
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