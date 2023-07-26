Интересное 26 июля 2023, 16:41 Доктор Лысогорова рассказала, чем опасно усиление солнечной активности Доктор Лысогорова заявила, что магнитные бури могут вызывать бессонницу

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Повышение солнечной активности может быть опасно для состояния здоровья человека. Такой информацией поделилась эксперт фарм-медсообщества, доктор Тата Лысогорова. Об этом сообщило интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, многие люди подвержен влиянию магнитных бурь. У некоторых зависимость проявляется в виде головной боли. При этом общее состояние здоровья ухудшается «на 70%».

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Некоторые могут сталкиваться со скачками артериального давления. Также в такие периоды учащаются случаи инфарктов и инсультов, написал сайт kp.ru.

«Магнитные бури способствуют бессоннице. Кто-то плохо спит за один-два дня до бури, кто-то во время бури, кто-то после нее», — отметила врач.