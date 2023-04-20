Интересное 20 апреля 2023, 11:45 Доктор Йелин Чанг: диета с содержанием овощей и морепродуктов снизит риски выкидыша

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Британские ученые провели исследование и выяснили, что диета с высоким содержанием овощей, фруктов и морепродуктов способна снизить риски выкидыша у будущих мам. Об этом сообщил сайт «Ридус».

По результатам исследования, изменение образа жизни и рациона питания в лучшую сторону оказывает благоприятное влияние на процесс вынашивания ребенка и самочувствие будущей мамы.

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Отмечается, что риски выкидыша также можно сократить благодаря употреблению молочных продуктов, овощей, зерновых и морепродуктов.