20 апреля 2023, 11:45
Доктор Йелин Чанг: диета с содержанием овощей и морепродуктов снизит риски выкидыша
Британские ученые провели исследование и выяснили, что диета с высоким содержанием овощей, фруктов и морепродуктов способна снизить риски выкидыша у будущих мам. Об этом сообщил сайт «Ридус».
По результатам исследования, изменение образа жизни и рациона питания в лучшую сторону оказывает благоприятное влияние на процесс вынашивания ребенка и самочувствие будущей мамы.
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Отмечается, что риски выкидыша также можно сократить благодаря употреблению молочных продуктов, овощей, зерновых и морепродуктов.
Беременность
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