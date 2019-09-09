Дочку Джонни Деппа застали за поцелуями с известным актером

Лили-Роуз известна своим раскрепощенным поведением и участием в эротических фотосессиях. На этот раз папарацци удалось сфотографировать ее вместе с бойфрендом во время романтического путешествия на яхте.

Известно, что 20-летняя Депп уже год встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе. Пара долгое время скрывала отношения и не выставляла любовь напоказ, но так или иначе они все же попали в объективы фотокамер.

Возлюбленные решили отправиться на романтическую прогулу на яхте в Италии. Модель и актер жарко целовались, когда их сфотографировали папарацци.

Ранее фотографы открыли миру еще одну сенсацию. Им удалось снять недавно разведенную певицу Майли Сайрус, целующейся с девушкой. Как выяснилось, избранницей экс-супруги Лиама Хемсворта стала блогер Кейтлин Картер.

Девушки проводили время на озере Комо в Италии. Позже писали, что Сайрус и Картер решили съехаться.