  • Дочку Джонни Деппа застали за поцелуями с известным актером

    09 сентября 2019, 03:21

    Мария Борисова

    Дочь американского актера Джонни Деппа Лили-Роуз Мелоди застали на яхте за поцелуями с актером Тимоти Шаламе. Об этом сообщило издание «Дни.ру».

    Лили-Роуз известна своим раскрепощенным поведением и участием в эротических фотосессиях. На этот раз папарацци удалось сфотографировать ее вместе с бойфрендом во время романтического путешествия на яхте.

    Известно, что 20-летняя Депп уже год встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе. Пара долгое время скрывала отношения и не выставляла любовь напоказ, но так или иначе они все же попали в объективы фотокамер.

    Возлюбленные решили отправиться на романтическую прогулу на яхте в Италии. Модель и актер жарко целовались, когда их сфотографировали папарацци.

    Ранее фотографы открыли миру еще одну сенсацию. Им удалось снять недавно разведенную певицу Майли Сайрус, целующейся с девушкой. Как выяснилось, избранницей экс-супруги Лиама Хемсворта стала блогер Кейтлин Картер.

    Девушки проводили время на озере Комо в Италии. Позже писали, что Сайрус и Картер решили съехаться.