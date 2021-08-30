Отопление в детсадах, школах и больницах включат на Ямале до начала сентября

Коммунальщики Ямала проведут отопление в детские сады, больницы, школы и другие социальные учреждения до 1 сентября. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

При этом отопление в жилых домах жителей региона включат в тот момент, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней продержится ниже 8 градусов. Коммунальщики планируют подготовить более 220 котельных, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений и свыше двух тысяч трансформаторных подстанций. Работы стартовали еще весной.

«Топливо для предприятий жилищно-коммунального комплекса завозится штатно. Уже доставлено 63 процента нефтепродуктов, 54 процента угля и 100 процентов дров», — заявил заместитель директора профильного ведомства Денис Марков