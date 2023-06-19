Интересное 19 июня 2023, 15:44 «Дни.ру»: защитить дачу от диких животных поможет сплошной забор

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Владельцы дачных участков часто жалуются на диких животных, которые нападают на кур. О том, как защитить свою недвижимость от зверей, сообщили «Дни.ру».

Многие дачники с целью экономии оставляют в ограждении щели, через которые на участок проникают лисы и бездомные собаки. Отличной защитой в этом случае будет служить сплошной забор на фундаменте.

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Кроме того, спугнуть нежданных гостей может лист шифера, установленный на глубину полметра. Он будет продолжением забора, из-за чего звери не смогут сделать подкоп.