Интересное 11 апреля 2023, 13:01 «Дни.ру»: состояние эйфории отличает страсть от любви

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Многие люди, вступая в отношения, начинают путать чувство страсти с истинной любовью. Об отличиях между этими ощущениями сообщили «Дни.ру».

В первые месяцы отношений партнеры с трудом могут отличить настоящую любовь от страсти из-за состояния эйфории. Также тревожным звоночком в начале отношений становится идеализация своего избранника.

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Кроме того, построить крепкий союз невозможно без духовной близости, у партнеров должны быть какие-либо совместные темы для интересного разговора.