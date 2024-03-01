Интересное 01 марта 2024, 11:27 «Дни.ру»: солнце 1 марта является предвестником того, что скоро начнутся заморозки

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С древних времен на Руси ходила примета, что если 1 марта светит солнце, то скоро следует ждать похолодания и даже заморозков. Об этом написали «Дни.ру».

Если же 1 марта идет снег, следует ожидать хорошего урожая. Карканье ворон также может указывать на скорое похолодание.

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Если в первый день весны вы заметили, что облака быстро плывут на большой высоте, скорее всего, погода в этом году будет преимущественно хорошей. Туман в первые дни весны сулит дождливое и ненастное лето.