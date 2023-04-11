Интересное 11 апреля 2023, 12:11 «Дни.ру»: нюдовые губы являются трендом перманентного макияжа в этом году

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Одними из главных трендов в направлении перманентного макияжа в этом году стали нюдовые губы и широкие растушеванные брови. Об этом в беседе с «Дни.ру» рассказала специалист по перманенту Елена Краснова.

По словам специалиста, в татуаже актуален неброский и невызывающий вариант оформления бровей и губ. Так, в моде сейчас нюдовые и коричневатые оттенки, выполненные в бесконтурной технике.

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Самым актуальным цветом бровей в этом году является тото, который максимально приближены к природному цвету.