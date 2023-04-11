Интересное 11 апреля 2023, 12:15 «Дни.ру»: на Пасху рекомендуется есть не более двух яиц в день

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Православная Пасха в этом году отмечается 16 апреля, праздник завершает Великий пост. О суточной норме куличей и крашенных яиц после долгого перерыва в калорийной пище сообщили «Дни.ру».

Диетологи советуют во время пасхального застолья и после употреблять не более двух яиц в день. Тем людям, у которых наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, рекомендуется ограничиться употреблением пяти яиц в неделю.

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Отмечается, что оптимальная порция куличей в день составляет не более 200 граммов.