Интересное 14 июня 2023, 19:51 VSE42.RU: использование двустороннего скотча поможет отучить домашних животных грызть провода

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В качестве дополнительной защиты проводов от домашних животных владельцам питомцев можно использовать двусторонний скотч. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

Отмечается, что животные видят опасность в липких предметах, они больше не подойдут к обмотанным таким скотчам проводам. Кроме того, для защиты можно использовать гофрированную трубу или специальные спиралевидные оплетки.

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Как сообщили «Дни.ру», также на провода следует нанести отпугивающие животных средства с запахом цедры лимона или перца.