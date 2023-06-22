Интересное 22 июня 2023, 11:04 «Дни.ру»: дневной сон снижает риски повышения давления

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Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что дневной сон способен снизить риски повышения артериального давления. Об этом сообщили.

Те люди, которые могут себе позволить получасовой сон в обеденный перерыв, также имеют более гибкий ум.

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Отмечается, что многие считают такую привычку роскошью ленивых и безработных, однако дневной сон оказывает благоприятное влияние на работу всех органов.