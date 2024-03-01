Интересное 01 марта 2024, 13:12 «Дни.ру»: чтобы избавиться от безденежья, следует выбросить из дома старые тапочки и разбитую посуду

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Автор YouTube-канала Tprimety посоветовал избавиться от нескольких вещей в доме, которые забирают удачу и провоцируют безденежье. Например, старые тапочки — настоящий накопитель отрицательной энергии. Они собирают пыль и буквально выкачивают благополучие из семьи.

Как написали «Дни.ру», такие же негативные последствия несет и битая посуда. Потрескавшиеся чашки и блюдца могут разрушить отношения или вызвать финансовые трудности.

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Засушенные цветы, как гласят народные приметы, забирают живительную энергию из дома. Сюда же можно отнести и чучела животных, и засушенных насекомых.