Интересное 03 февраля 2023, 03:36 Дни культуры народа коми-зырян состоятся в Салехарде

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Дни культуры народа коми-зырян состоятся в Салехарде. Праздничные мероприятия проведут в окружном центре национальных культур. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Праздник проведут в ходе регионального информационного проекта «Народы Арктики». Его проведут с 10 по 11 февраля.

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Посетителям мероприятия покажут документальные фильмы и выступления фольклорных коллективов, проведут для них мастер-классы.

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Дни культуры народа коми-зырян посетят министр национальной политики Республики Коми Роман Носков, депутат Государственного Совета Республики Коми, зампредседателя Комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов Татьяна Саладина, а также другие высокопоставленные лица.