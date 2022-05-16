Дмитрий Пронин занял пост директора московского автозавода «Москвич»

Дмитрий Пронин стал директором Московского автомобильного завода «Москвич». Об этом сообщил RT со ссылкой на московский Департамент транспорта.

Мужчина обладает большим опытом работы. На протяжении десяти лет он занимал руководящие должности в транспортном комплексе Москвы.

«Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче Московского автомобильного завода правительству Москвы. Здесь возобновится производство легковых автомобилей под историческим брендом „Москвич“», — заявили в ведостве.