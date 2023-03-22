22 марта 2023, 23:42
Дмитрий Кожанов стал новым гендиректором Политехнического музея
Помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов занял пост нового генерального директора Политехнического музея. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.
Кожанова назначили на пост 22 марта. Его новую должность огласила статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова, написал RT.
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Ранее данную должность занимала Елена Проничева. Теперь она занимает пост генерального директора Государственной Третьяковской галереи.
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