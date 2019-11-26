Дмитрий Киселев рассказал о превосходстве вина над водкой

Телеведущий выразил убежденность, что вино постепенно вытеснит с рынка крепкие алкогольные напитки.

«Человек, который пьет вино, должен испытывать внутреннее человеческое превосходство перед тем, кто пьет водку. Это мое субъективное ощущение. Счастье — это ведь тоже субъективное ощущение», — высказался Киселев.

Также Киселев выразил надежды на принятие до конца текущего года закона о виноградарстве и виноделии. Согласно документу, считаться российским вином сможет лишь тот продукт, который изготовили из российского винограда, а не из зарубежных виноматериалов.

«Это абсолютно революционный документ, который, как ледокол, ломает многие законодательных постановления, которые сейчас действуют в российском правовом поле», — заявил глава Союза виноградарей и виноделов России. Он уточнил, что принятие закона повлечет изменения в бюджетном кодексе и некоторых других документах.