Дятлов, выступавший в «Маске» в образе Мухомора, поделился впечатлениями от проекта

Евгений Дятлов покинул шоу «Маска» перед самым финалом. На проекте мужчина выступал в образе Мухомора. В интервью с сайтом kp.ru исполнитель рассказал, какие впечатления получил во время работы на шоу.

Дятлов признался, что не боялся рассекретить свою личность. Участие в проекте он воспринимал как игру — пытался прятаться от зрителей и жюри. По его словам, главным мотиватором к участию стал интерес, а также желание получить новый опыт.

«Я свой среди чужих и чужой среди своих на этом празднике жизни. Я пришел в „Маску“, чтобы получить яркие впечатления и испытать новые ощущения, даже если бы задержался здесь на один-два выпуска. Никаких далеко идущих целей я не преследовал, мне просто было очень интересно», — заявил он.