DJ Smash станет автором гимна Перми

Андрей Ширман, известный как DJ Smash, напишет гимн Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина в соцсетях.

«Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать», — рассказал Махонин.

DJ Smash подтвердил эту информацию. Он рассказал, что напишет гимн, который понравится большинству местных жителей. Это будет танцевальная, позитивная песня.

«Я пишу достаточно долго и планирую закончить его где-то через год», — заключил он.

Ранее София Ротару рассказала в соцсетях о музыкальных успехах ее внука Анатолия Евдокименко. Мужчина записал новый трек. Евдокименко занимается диджейнгом. Он выпустил трек под названием Hold the line и выступил с ним на фестивале White nights.

«Поздравляю с премьерой на публике твоего нового трека HOLD THE LINE. Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю», — написала Ротару в своем Instagram.

Также она выложила видео с выступления внука на фестивале. В комментариях с похвалой отметился Николай Басков.