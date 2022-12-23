Интересное 23 декабря 2022, 12:03 Дизайнеры рассказали, как правильно декорировать квартиру на Новый год Дизайнер Шатская порекомендовала не покупать натуральные елки

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Руководитель дизайн-студии «АртМоне» Светлана Шатская в разговоре с изданием «Вокруг света» рассказала, как правильно декорировать квартиру или дом на Новый год. По словам специалиста, не стоит покупать натуральную елку, поскольку это не только не модно, но и не экологично.

«Искусственная елка прослужит намного дольше, не осыпается и сэкономит бюджет. Так как использовать ее можно не один Новый год, соответственно, следует отказаться от целлофановых изделий», — процитировали «Дни.ру» специалиста.

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Она также порекомендовала не смешивать в комнате разные материалы и стили. Украшение дома должно быть выдержано в одной концепции. Единственное, с чем можно поэкспериментировать, это с размером игрушек.

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Что же касается украшения самой елки, дизайнер советует не перегружать ее игрушками и фонариками, чтобы само дерево было видно.