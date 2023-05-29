Интересное 29 мая 2023, 19:02 Дизайнер Ушаков порекомендовал россиянам не покупать ковры с высоким ворсом

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В России отсутствует правильная культура использования ковров с высоким ворсом, поэтому покупки этих предметов интерьера стоит избегать. Об этом сообщил дизайнер Вячеслав Ушаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, из-за отсутствия должного ухода такие ковры очень быстро придут в негодность.

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Кроме того, дизайнер посоветовал при использовании ковров в минималистичных интерьерах отдавать предпочтение их размещению на полу.