Интересное 29 августа 2023, 16:18 Дизайнер Русяева посоветовала оформлять детскую комнату в нейтральных цветах

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Для оформления детских комнат стоит использовать нейтральные цвета теплых оттенков. Об этом сообщила дизайнер интерьера Ольга Русяева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при подборе цветовой гаммы можно обратить внимание на бежевый, тепло белый и серо-бежевый. По мере взросления детскую комнату можно разбавлять цветовыми акцентами, соответствующими интересам ребенка.

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Дизайнер также посоветовала родителям не покупать стилизованную детскую мебель в виде кровати в форме гоночной машины.