Дизайнер придумал принт с котом для автобусов Петербурга

Одной из понравившейся пользователям картинок для общественного транспорта стало изображение кота-безбилетника. На эскизах рядом с животным есть надпись. Кот говорит об отсутствии своего билета и объясняет это тем, что у него «лапки».

Кроме четвероногого друга дизайнер поместил на автобусы изображение кареты с юмористической цитатой, а также обращение к водителям с просьбой уступить дорогу.