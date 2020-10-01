01 октября 2020, 19:04
Дизайнер придумал принт с котом для автобусов Петербурга
Неизвестный дизайнер придумал принты с котами и необычными надписями для автобусов Санкт-Петербурга, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт Pikabu.
Одной из понравившейся пользователям картинок для общественного транспорта стало изображение кота-безбилетника. На эскизах рядом с животным есть надпись. Кот говорит об отсутствии своего билета и объясняет это тем, что у него «лапки».
Кроме четвероногого друга дизайнер поместил на автобусы изображение кареты с юмористической цитатой, а также обращение к водителям с просьбой уступить дорогу.