Интересное 07 февраля 2023, 16:48 Дизайнер Наз Маер рассказала, какие вещи стоит приобрести на весну Дизайнер Наз Маер: маленькое черное платье станет идеальной вещью для свиданий Unsplash

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Вместо того, чтобы каждый сезон покупать вещи из массмаркета, можно вложиться в более дорогую одежду, которая будет актуальна не один год. Об этом рассказала дизайнер Наз Маер, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь Наз Маер порекомендовала приобрести для весеннего гардероба классический тренч. Можно обратить внимание на верблюжий оттенок или более темный цвет.

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Маленькое черное платье станет идеальной вещью для свиданий, считает Маер.

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«В маленьком черное платье, если оно подходит вам по фигуре, вы всегда будете выглядеть на миллион, даже если оно недорогое, но качественное», — сказала дизайнер.

Белая рубашка — это основа любого гардероба. Она подойдет как для деловых мероприятий, так и для выхода в кафе с подругами. Такая вещь будет хорошо сочетаться и с юбкой, и джинсами.

Маер также посоветовала приобрести хорошо сшитые классические джинсы. В них, на взгляд дизайнера, любая женщина будет чувствовать себя уверенно. Особенно, если они грамотно подобраны по фигуре.