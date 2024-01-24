Интересное 24 января 2024, 15:52 Дизайнер Наз Маер рассказала, что угги можно сочетать как с джинсами, так и с юбками миди

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Угги, второй сезон подряд возглавляющие список модных трендов, можно сочетать не только с привычными леггинсами и джинсами, но и с юбками длиной миди. Об этом рассказала дизайнер Наз Маер, передала «Вечерняя Москва».

Под юбку миди следует обязательно надеть толстые колготки. Таким образом можно сделать прекрасный образ для неформального мероприятия, сообщила эксперт.

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Угги отлично сочетаются со стильными вязаными платьями. А тем модницам, кто предпочитает более спортивный стиль, можно надеть свитшот, пуховой жилет и бейсболку. Верхнюю одежду желательно подбирать в тон обуви, добавила Маер.