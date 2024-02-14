Интересное 14 февраля 2024, 17:11 Дизайнер Матвеенко предупредила, что обилие декора выдает плохой вкус

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Слишком большое количество декора в помещении создает чувство захламленности пространства и выдает плохой вкус его владельца. Об этом Life рассказала архитектор-дизайнер, основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко.

По ее словам, декоративные элементы должны быть сбалансированы. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь мелочи или памятные вещи, которые вызывают у владельца приятные ассоциации. Однако при их избытке создается впечатление бардака.

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«Оставьте на виду лишь несколько самых эффектных предметов декора, желательно функциональных, чтобы не захламлять пространство. А остальное уберите в ящик, симпатичный интерьерный сундук или даже на антресоли», — посоветовала эксперт.

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