Интересное 07 декабря 2023, 19:04 Дизайнер Лагутин рассказал, что освежить квартиру можно с помощью покраски стен и перестановки мебели

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Для того, чтобы сделать квартиру более уютной, достаточно покрасить стены в приятный цвет и переставить мебель, расширив пространство. Об этом сайту РИАМО сообщил дизайнер, архитектор и сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE Константин Лагутин.

Как написал «МК в Питере», достаточно распространенным приемом считается покраска в яркий цвет одной из стен.

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«Вот уже у вас обновленный интерьер, перестановка в квартире, счастье и атмосферность. Потом можно добавить немного каких-то уютных вещей», — отметил Лагутин.

Далее следует заменить шторы под цвет акцентной стены и подкрасить обветшалую мебель.