Интересное 17 августа 2023, 16:49 Дизайнер Куцерубов назвал главные тренды для ремонта кухни Дизайнер Куцерубов посоветовал избегать пестрых цветов в дизайне интерьера

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Минимализм остается в тренде для кухонного интерьера. Такой информацией поделился дизайнер Сергей Куцерубов. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, важно избегать пестрых цветов и «тяжелых» элементов интерьера. На кухне стоит сделать много свободного пространства. Интересным решением будет добавление природных мотивов. Вместо стандартных шкафов лучше выбирать потайные шкафы без ручек. Также стоит избегать верхних шкафов для хранения, написали «Дни.ру».

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«Привыкшие захламлять шкафы всевозможной посудой, пакетами и контейнерами скажут, что так нельзя. Но, как показывает практика, расположение кухонного гарнитура лишь по низу кухни позволяет высвободить большую часть пространства как для размещения света, так и для работы в целом», — пояснил Куцерубов.